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15:33, 25 марта 2024Путешествия

Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Стамбул самолет сменил курс из-за дебошира на борту

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Летевший из России в Турцию самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за дебошира на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в понедельник, 25 марта, в следовавшем из Москвы в Стамбул лайнере. По данным агентства, один из пассажиров рейса, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя неадекватно. Он проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания и мешал работе членов экипажа.

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Бортпроводники доложили о случившемся командиру воздушного судна, который в свою очередь принял решение экстренно следовать в ближайшую авиагавань. В результате лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

После приземления в этом российском городе мужчина был снят рейса и передан правоохранителям. Уточняется, что после дозаправки самолет вылетит в пункт назначения.

Ранее в марте россиянин отказался сидеть в самолете с попутчиком из-за плохой ауры и подрался с ним. Инцидент произошел в лайнере, летевшем из Москвы в Астрахань. Во время посадки пассажиров на борт сидевший в 15-м ряду мужчина начал оскорблять соседа слева.

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      Фариза Бацазова
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