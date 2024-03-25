Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Стамбул самолет сменил курс из-за дебошира на борту

Летевший из России в Турцию самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за дебошира на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в понедельник, 25 марта, в следовавшем из Москвы в Стамбул лайнере. По данным агентства, один из пассажиров рейса, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя неадекватно. Он проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания и мешал работе членов экипажа.

Бортпроводники доложили о случившемся командиру воздушного судна, который в свою очередь принял решение экстренно следовать в ближайшую авиагавань. В результате лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

После приземления в этом российском городе мужчина был снят рейса и передан правоохранителям. Уточняется, что после дозаправки самолет вылетит в пункт назначения.

Ранее в марте россиянин отказался сидеть в самолете с попутчиком из-за плохой ауры и подрался с ним. Инцидент произошел в лайнере, летевшем из Москвы в Астрахань. Во время посадки пассажиров на борт сидевший в 15-м ряду мужчина начал оскорблять соседа слева.

