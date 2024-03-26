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02:00, 26 марта 2024Бывший СССР

На Украине признали нежелание Запада передавать больше Patriot

Кулеба признал нежелание Запада передавать Украине больше ЗРК Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не намерены поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Кулеба подчеркнул, что Киев видит не только желание, но и решение союзников по поставкам новых ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Однако он признал нежелание партнеров передавать больше ЗРК Patriot.

«Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь», — отметил он.

В начале января в США заявили об исчерпании возможностей поставок ракет ПВО для Украины. Отмечается, что стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

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      Марина Совина
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