На Украине признали нежелание Запада передавать больше Patriot

Кулеба признал нежелание Запада передавать Украине больше ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не намерены поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Кулеба подчеркнул, что Киев видит не только желание, но и решение союзников по поставкам новых ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Однако он признал нежелание партнеров передавать больше ЗРК Patriot.

«Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь», — отметил он.

В начале января в США заявили об исчерпании возможностей поставок ракет ПВО для Украины. Отмечается, что стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.