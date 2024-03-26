Пентагон отказался считать нарушением подлет бомбардировщиков к границе России

Пентагон: бомбардировщики в Баренцевом море действовали без нарушений

Бомбардировщики США действовали без нарушений во время инцидента у границ России в Баренцевом море. Об этом заявили в Министерстве обороны США в ответ на запрос ТАСС.

В Пентагоне прокомментировали инцидент с обнаружением пары стратегических бомбардировщиков США В-1В Lancer. В ведомстве отметили, что самолеты действовали в рамках регулярного развертывания стратегических бомбардировщиков.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве и в полном соответствии с международным правом», — подчеркнули в министерстве. При этом в Пентагоне отказались раскрывать детали этой и других операций, сославшись на соображения безопасности.

24 марта Минобороны России сообщило, что истребитель МиГ-31 ВС России предотвратил подлет бомбардировщиков США к границам России. При приближении российского истребителя американские бомбардировщики развернулись и удалились от границы России.