Истребитель предотвратил подлет бомбардировщиков США к границам России

МО: Миг-31 предотвратил приближение бомбардировщиков США к границам России

Истребитель МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) России предотвратил приближение стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США к границам страны. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Как сообщается, 24 марта над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе России групповая воздушная цель. Для опознавания цели был поднят дежурный истребитель МиГ-31. При приближении к объектам экипаж истребителя определил их как пару стратегических бомбардировщиков США В-1В.

«Нарушения государственной границы России не допущено», — заявили в ведомстве. Сообщается, что при приближении российского истребителя американские бомбардировщики развернулись и удалились от границы России. В МО подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии правил полета над нейтральными водами.

5 марта Су-27 ВКС России сопроводил над Черным морем два Rafale C и E-3F ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».