Над южноамериканским городом нависла угроза «ледникового» наводнения

Guardian: «ледниковое» наводнение рискует смыть перуанский город Уарас

Перуанский город Уарас может смыть «ледниковое» наводнение. О страшных последствиях изменения климата пишет Guardian.

Над городом, выше по склону Анд располагается озеро Палькакоча. Здесь на горном хребте Кордильера-Бланка сосредоточено самое большое число тропических ледников, таяние которых ускоряет глобальное потепление. С каждым днем риск обрушения морен, служащих естественными плотинами для водоема, растет. Если они дадут течь, то потоки воды хлынут в город, сметая все на своем пути.

Последние девять лет местные жители судятся с немецкой RWE по поводу вредных выхлопов. По их мнению, энергетическая компания своими действиями усугубляет климатический кризис, ставя под угрозу существование целого города.

Опасность представляют и хрупкие дренажные трубы, установленные для понижения уровня воды в озере. При первых признаках давления они могут лопнуть. Так, лавина, сошедшая на Палькакочу в январе, привела к поломке десяти труб. К слову, участившиеся лавины заметно повысили интерес правительства к ситуации в городе.

Больше всего жители Уараса боятся повторения наводнения 1941 года — самого разрушительного из случившихся в результате прорыва ледниковых озер. Число жертв варьируется от 1,8 тысячи до 5 тысяч. Тогда население города насчитывало 12 тысяч человек. С тех пор его численность выросла в десять раз.

Ранее выяснилось неочевидное последствие климатического кризиса. Частые засухи вынуждают жительниц индийского штата Махараштра массово прибегать к удалению матки. Из-за неурожая женщины устраиваются на сахарные плантации с жесткими условиями работы. Пропуск работы из-за менструальных болей для них выливается в серьезные штрафы.