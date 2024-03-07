Женщины решились на удаление матки из-за глобальной проблемы

IIED: климатический кризис вынуждает сельских жительниц удалять матку

Климатический кризис вынуждает сельских жительниц прибегать к гистерэктомии. Это обнаружили эксперты Международного института окружающей среды и развития (International Institute for Environment and Development, IIED).

Жители индийского штата Махараштра массово покидают родину из-за участившихся засух. Сельчанам приходится уезжать на сахарные плантации с жесткими условиями труда. Подрядчики предпочитают нанимать на работу семейные пары, где мужья занимаются срезанием тростника, а жены — уборкой и погрузкой. На местных плантациях индийцы работают по 12-16 часов в день. Плохое самочувствие не служит оправданием для пропуска работы и выливается в серьезные штрафы. При таких обстоятельствах менструация становится помехой для бедствующих женщин. Чтобы избавиться от регулярных болей или будущей беременности, индианки решаются на удаление матки.

Эту гинекологическую операцию, по данным аналитического центра, перенесли более половины жительниц города Бид, отправившихся на заработки. О последствиях ампутации матки женщины зачастую не подозревают: боли в спине и суставах, остеопороз, дискомфорт в области таза и проблемы с психическим здоровьем. Частные клиники заинтересованы в проведении таких операций ради обогащения, пишет Context. Ограничения по проведению гистерэктомии для больниц района Бид не снизили количество таких операций — местные жительницы стали обращаться в медучреждения соседних районов.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата река Ньямвамба в Уганде стала превращаться в яд. Снабжая водой соседние поселения и города, она медленно травит угандийцев. Изменения климата усилили сезонные паводки. Побережье реки покрыто грудами медных хвостов — остатков производства меди. После половодья все они оказываются в реке.