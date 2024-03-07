Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:44, 7 марта 2024Среда обитания

Женщины решились на удаление матки из-за глобальной проблемы

IIED: климатический кризис вынуждает сельских жительниц удалять матку

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Климатический кризис вынуждает сельских жительниц прибегать к гистерэктомии. Это обнаружили эксперты Международного института окружающей среды и развития (International Institute for Environment and Development, IIED).

Жители индийского штата Махараштра массово покидают родину из-за участившихся засух. Сельчанам приходится уезжать на сахарные плантации с жесткими условиями труда. Подрядчики предпочитают нанимать на работу семейные пары, где мужья занимаются срезанием тростника, а жены — уборкой и погрузкой. На местных плантациях индийцы работают по 12-16 часов в день. Плохое самочувствие не служит оправданием для пропуска работы и выливается в серьезные штрафы. При таких обстоятельствах менструация становится помехой для бедствующих женщин. Чтобы избавиться от регулярных болей или будущей беременности, индианки решаются на удаление матки.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
На дне. Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
На дне.Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
31 марта 2022

Эту гинекологическую операцию, по данным аналитического центра, перенесли более половины жительниц города Бид, отправившихся на заработки. О последствиях ампутации матки женщины зачастую не подозревают: боли в спине и суставах, остеопороз, дискомфорт в области таза и проблемы с психическим здоровьем. Частные клиники заинтересованы в проведении таких операций ради обогащения, пишет Context. Ограничения по проведению гистерэктомии для больниц района Бид не снизили количество таких операций — местные жительницы стали обращаться в медучреждения соседних районов.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата река Ньямвамба в Уганде стала превращаться в яд. Снабжая водой соседние поселения и города, она медленно травит угандийцев. Изменения климата усилили сезонные паводки. Побережье реки покрыто грудами медных хвостов — остатков производства меди. После половодья все они оказываются в реке.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

      Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

      Стилист Рогов сообщил о возвращении облегающих джинсов в моду

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше