Глобальная проблема превратила речные воды в яд

Изменения климата превратили воды угандской реки в яд

Река Ньямвамба превращается в яд из-за климатического кризиса. Снабжая водой соседние поселения и города, она медленно травит угандийцев, предупреждает издание Mongabay.

Изменения климата усилили сезонные паводки, и реки стали разливаться все больше. Побережье реки покрыто грудами медных хвостов — остатков некогда крупнейшего предприятия Уганды. После половодья руда оказывается в реке.

Мышьяк, никель, цинк и свинец проникают в питьевые источники, на пастбища и сельхозугодья. Тяжелые металлы находят в маниоке и какао-бобах. Количество кобальта в клубнях ямса превышает пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Токсичные элементы оседают в органах и тканях рыб. Повышенные концентрации меди обнаруживают в ногтях местных жителей.

Эти вещества по своей природе — канцерогенны. Рост диагностирования рака и желудочно-кишечных заболеваний поблизости от Ньямвамбы связывают именно с загрязнением реки. Всплеск заболеваемости врачи наблюдают в последние четыре года — когда климатическая ситуация в мире усугубилась.

Экологическая ситуация в районе Ньямвамбы может затронуть и заповедники. Вблизи реки раскинулся Национальный парк королевы Елизаветы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проблему фиксируют не в одной только Уганде. Медный рудник швейцарской Glencore привел в негодность несколько сельхозугодий и питьевых источников в Конго. Шахты британской горнодобывающей компании Anglo-American отравляют свинцом жителей Замбии.

Ранее население островов Байлики узнали вкус климатического кризиса. Популярные там ягоды асаи стали солеными из-за того, что в пресноводный бассейн Амазонки проникли воды Атлантического океана.