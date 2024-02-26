Среда обитания
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15:40, 26 февраля 2024Среда обитания

Жители крупнейшей на Земле реки узнали вкус климатического кризиса

Популярные в Амазонии ягоды асаи стали солеными из-за климатического кризиса

Фото: Elke Karin Lugert / Unsplash

Ягоды асаи, популярные на островах Байлики в устье Амазонки, стали солеными. Такой вкус плоды пальмы приобрели из-за изменения русла притоков крупнейшей на Земле реки, пишет издание Mongabay.

К засолению Амазонки привели изменения климата. Усугубила ситуацию работа местных буйволиных ферм и плотин гидроэлектростанций. Вода стала размывать побережья на юге архипелага, из-за чего в регионе участились оползни. Северные притоки Амазонки стали заиливаться. В результате соленые воды Атлантического океана, уровень которого неизменно повышается, проникли в бассейн пресноводной Амазонки. Кроме того, из-за рекордной жары, зафиксированной в Бразилии, здешние осы стали агрессивнее и плодовитее.

Смягчить последствия экологических изменений правительство не в силах. Население бразильского штата Амапа насчитывает от 7,3 тысячи до 13 тысяч человек. Некоторые жители перемен не выдерживают и покидают родину. Другие — учатся фильтровать дождевую воду и приспосабливаются к новым условиям жизни. Почти в каждом доме на островах Байлики установлено по три резервуара для воды: один с соленой водой, которую используют для купания и мытья посуды, и два — с пресной для приготовления пищи.

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Однако сезоны дождей в Амазонии нестабильны. Соленая вода не только непригодна для питья, но и вызывает проблемы со здоровьем при купании. Местные врачи фиксируют появление зуда и легких ожогов у детей. Самыми распространенными заболеваниями на архипелаге остаются диарея, кожные заболевания и заражение паразитами.

Осенью стало известно о рекордном обмелении самой полноводной реки на планете. Уровень воды в Амазонке опустился до 13,59 метра. Такой отметки в порте Манауса не видели последние 120 лет. Дождей в регионе не было три месяца. Из-за трудностей в навигации на севере Бразилии пришлось приостановить поставки зерна. Сильную засуху ученые объяснили периодическим природным феноменом Эль-Ниньо. Глобальное потепление, окончание которого в отличие от Эль-Ниньо не ожидается, грозит превратить тропические леса Амазонии в саванны.

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      Виктория Клабукова
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