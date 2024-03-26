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00:28, 26 марта 2024Россия

Песков назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России

Представитель Кремля Песков назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России.

«Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах», — подчеркнул он.

Песков отметил, что об этом говорят уже открыто, украинский народ и страна становятся расходным материалом.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что изначально Россия проводила специальную военную операцию (СВО). Однако ситуация поменялась, когда западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину.

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      Марина Совина
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