Песков назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России

Представитель Кремля Песков назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России.

«Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах», — подчеркнул он.

Песков отметил, что об этом говорят уже открыто, украинский народ и страна становятся расходным материалом.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что изначально Россия проводила специальную военную операцию (СВО). Однако ситуация поменялась, когда западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину.