«Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Аргументы и факты».

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что изначально Россия проводила специальную военную операцию (СВО). Однако ситуация поменялась, когда западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину.

Песков заявил о важности защиты новых регионов и Крыма

Представитель Кремля подчеркнул, что каждый россиянин должен понимать текущую ситуацию в стране для «своей внутренней мобилизации».

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации Дмитрий Песков представитель Кремля

По словам представителя Кремля, Россия действует исходя из интересов по защите собственной территории. Военный потенциал соседней Украины не должен угрожать безопасности россиян, считает Песков. Он напомнил, что в состав России вошли четыре новых субъекта. «И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», — отметил Песков.

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В связи с этим Песков заявил, что Россия не может допустить существования у своих границ страны, подобно Украине, планирующей захват Крыма любой ценой и задокументировавшей такие планы. Представитель главы государства отдельно отметил, что аналогичные планы у Украины имеются и в отношении новых территорий России.

Путин ранее высказался о риске третьей мировой войны

Ранее Пескова спрашивали про возможность открытого конфликта с Западом. Так, комментируя разговор представителей бундесвера об ударе по Крымскому мосту, Песков отмечал, что в России любят немцев и не хотят войны. Однако он заявил, что Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ее территориям. Позже Песков ушел от ответа на вопрос, будет ли отправка французских войск фактическим началом войны между Россией и Францией.

Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Об этой теме высказывался и глава государства. Выступая перед сторонниками в своем предвыборном штабе президент Владимир Путин порассуждал о возможном конфликте России и НАТО. Он указал, что в современном мире все возможно. При этом российский президент отметил, что вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне.

Путин также прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину. Глава государства считает, что такое решение западных стран не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что Запад может отправить войска на Украину в ближайшие месяцы.