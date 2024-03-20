Песков напомнил слова Путина о военных Франции на Украине

Песков призвал вспомнить слова Путина об отправке Францией военных на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подготовке Францией двух тысяч военных для отправки на Украину. Он призвал вспомнить слова российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

Пескову задали вопрос, будет ли отправка французских войск фактическим началом войны между Россией и Францией. «Если вы вспомните ночной подход президента в ночь выборов, он уже отвечал на ваш вопрос», — ответил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в конфликте на Украине. Он не исключил отправку европейских военных для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, Париж хочет отправить для поддержки Украине две тысячи военнослужащих.