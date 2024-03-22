Орбан заявил о возможности Запада отправить войска на Украину через 2-3 месяца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что Запад может решить отправить войска на Украину в ближайшие месяцы. Такие сроки венгерский премьер назвал в интервью радио Kossuth.

То, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Страны НАТО могут принять решение через пару месяцев

По мнению главы венгерского правительства, страны НАТО могут решиться на отправку своих военных на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев. В связи с этим Орбан вспомнил и другие обещания западных стран, связанные с Украиной, от которых сначала открещивались, а потом решили выполнить.

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Например, по словам Орбана, изначально Германия заявляла о неготовности отправлять на Украину смертоносное оружие, а теперь в Бундестаге спорят о передаче Киеву систем ракет, которыми можно ударить далеко вглубь России. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц исключал помощь Украине для ударов по позициям России и выступает стабильно против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя это время становится повседневным событием», — отметил Орбан.

Орбан напомнил об идее Евросоюза отправить на Украину миротворцев

Еще год назад Орбан заявлял, что страны Евросоюза (ЕС) близки к началу обсуждения темы отправки миротворцев на Украину. Орбан отметил, что ранее для ЕС это была табуированная тема. Тогда же политик делал заявления, похожие на его сегодняшнюю риторику: он напомнил, что раньше страны европейского объединения также спорили о том, стоит ли отправлять Украине летальное оружие.

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При этом президент России Владимир Путин считает, что ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют в республике уже давно. Президент также подчеркнул, что такие действия западных стран могут привести к серьезным геополитическим последствиям. В том числе, по его словам, если войска на Украину введет Польша, то они могут не покинуть эту страну уже никогда.

Российский президент также сообщил, что если на Украине появятся войска США, то Москва отнесется к ним как к интервентам. По его словам, в Вашингтоне это понимают.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа. В свою очередь, начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Париж «готов пойти дальше» поставок оружия ВСУ. По его словам, Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине», и заявлениями об отправке войск пытается поддержать Киев.