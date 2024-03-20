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05:49, 20 марта 2024Бывший СССР

Рогов объяснил необходимость присутствия французских войск на Украине

Рогов: Зеленскому нужны французские войска для репрессий
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, для чего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен французский контингент в стране. Об этом Рогов высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов объяснил необходимость присутствия французских войск на Украине и подчеркнул, что те нужны Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине.

«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», — предположил он.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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