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01:11, 26 марта 2024Россия

Песков высказался о поддерживающих Украину россиянах

Песков: россиян, вставших на путь охаивания страны и поддержки Украины, немного
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

В России мало поддерживающих Украину граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, часть уехавших россиян встала на позиции врага своей страны. Он отметил, что подавляющее большинство россиян поддерживают курс Москвы.

«Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — высказался Песков.

Ранее Песков рассказал, что его жена Татьяна Навка полтора года не общалась с близкими с Украины. По его словам, после того, как близкие подруги его жены уехали с Украины, их общение восстановилось.

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      Марина Совина
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