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15:59, 26 марта 2024Культура

«Пиратов Карибского моря» перезапустят с новыми актерами

Продюсер Брукхаймер: новые «Пираты Карибского моря» станут перезапуском франшизы

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Новый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» станет ее перезапуском с новыми актерами. Об этом сообщает портал Comicbook со ссылкой на слова продюсера Джерри Брукхаймера.

Отвечая на вопрос о будущем двух популярных франшиз — «Топ Ган» и «Пираты Карибского моря» — Брукхаймер не озвучил прямой ответ. Он подчеркнул, что в первом случае фигурирует «знаковый и гениальный» актер Том Круз, без которого невозможно было бы снять эти фильмы. «Не могу сказать, сколько у него фильмов до "Топ Гана". Но "Пиратов Карибского моря" мы полностью перезапускаем, и там все проще, потому что нет необходимости ждать определенных актеров», — сказал продюсер.

В начале февраля сообщалось, что актер Джонни Депп может появиться в фильме «Пираты Карибского моря 6». При этом уточнялось, что голливудский актер, вероятно, появится в фильме в качестве второстепенного персонажа.

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      Варвара Кошечкина
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