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16:58, 26 марта 2024Силовые структуры

Полиция начала проверку после высказываний россиянки о теракте в «Крокусе»

В Липецке полиция начала проверку после заявлений женщины о теракте в «Крокусе»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Липецке полицейские начали проверку после заявлений местной жительницы о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, женщина запустила в соцсети онлайн-трансляцию, в которой представилась матерью бойца СВО и сказала, что жертв в теракте было недостаточно. Также она поинтересовалась у участников трансляции, почему должна плакать и переживать за пострадавших, если ей это неинтересно.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. 24 марта предполагаемых исполнителей арестовали.

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