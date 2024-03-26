Лукашенко назвал полной дурью слова о планах России напасть на Запад

Лукашенко назвал полной дурью слова о планах РФ и Белоруссии напасть на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной дурью заявления о планах Москвы и Минска напасть на Запад. Его цитирует БелТА.

«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что на Западе ждут нападения и провоцируют Россию и Белоруссию. В качестве примера Лукашенко упомянул перебрасывание диверсионных групп через украинскую границу. По его словам, западные представители заинтересованы в развязывании этой войны.

В феврале президент Белоруссии заявил, что у границ республики и России размещены 32 тысячи военных НАТО, свыше 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов.