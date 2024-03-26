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11:54, 26 марта 2024Мир

Польский аналитик рассказал об окне возможностей для России на фронте

Аналитик Музыка: у России открыто окно возможностей на Украине до лета или осени

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Польский военный аналитик Конрад Музыка заявил, что у России открыто окно возможностей на Украине до конца лета или начала осени из-за неспособности Украины эффективно обороняться. Об этом сообщает Politico.

По его словам, недостаточное количество боеприпасов и военных является основной причиной неудачных оборонительных стратегий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Киев вынужден расходовать имеющиеся у него ресурсы очень быстрыми темпами, что ведет к долгосрочным успехам России.

«Это открывает для Москвы окно возможностей, когда нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам провести эффективные оборонительные операции», — отмечает эксперт.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что Запад не ожидал быстрого уничтожения переданной ВСУ техники на Украине. Он подчеркнул, что объемы поставок Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.

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      Лина Пивоварова
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