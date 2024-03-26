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17:29, 26 марта 2024Путешествия

Популярная мусульманская страна захотела принять больше туристов из России

АТОР: Египет хочет принять около 1,8 миллиона туристов из России в 2024 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Египте хотят принять больше российских туристов в 2024 году. Об этом в разговоре с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) заявил глава Управления по туризму республики (Egyptian Tourism Authority, ETA) Амр Элькади.

Он отметил, что в 2023 году в популярную мусульманскую страну прибыли 1,4 миллиона граждан РФ. «Из-за войны в Газе мы чуть-чуть не дотянули до тех показателей, на которые рассчитывали, — пояснил он. — Но тем не менее даже влияние этого события было ограниченным — аннуляций было немного на всех рынках».

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По словам чиновника, в настоящее время российский турпоток в Египет демонстрирует объемы 2023 года. В прошлом году с 1 января до 15 марта страну посетили 259 тысяч россиян, в 2024-м — 258,6 тысячи человек за аналогичный период. « В целом, при условии, что геополитическая обстановка не изменится, мы рассчитываем на 1,7-1,8 миллиона российских туристов по итогам 2024 года», — добавил Амр Элькади.

Ранее в марте в Росстате сообщили, что россиянам стало дороже отдыхать за границей. В феврале 2024 года стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента в сравнении с январем текущего года, а в Турцию — на 10,9 процента.

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      Фариза Бацазова
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