Популярная мусульманская страна захотела принять больше туристов из России

АТОР: Египет хочет принять около 1,8 миллиона туристов из России в 2024 году

В Египте хотят принять больше российских туристов в 2024 году. Об этом в разговоре с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) заявил глава Управления по туризму республики (Egyptian Tourism Authority, ETA) Амр Элькади.

Он отметил, что в 2023 году в популярную мусульманскую страну прибыли 1,4 миллиона граждан РФ. «Из-за войны в Газе мы чуть-чуть не дотянули до тех показателей, на которые рассчитывали, — пояснил он. — Но тем не менее даже влияние этого события было ограниченным — аннуляций было немного на всех рынках».

По словам чиновника, в настоящее время российский турпоток в Египет демонстрирует объемы 2023 года. В прошлом году с 1 января до 15 марта страну посетили 259 тысяч россиян, в 2024-м — 258,6 тысячи человек за аналогичный период. « В целом, при условии, что геополитическая обстановка не изменится, мы рассчитываем на 1,7-1,8 миллиона российских туристов по итогам 2024 года», — добавил Амр Элькади.

Ранее в марте в Росстате сообщили, что россиянам стало дороже отдыхать за границей. В феврале 2024 года стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента в сравнении с январем текущего года, а в Турцию — на 10,9 процента.