Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 26 марта 2024Силовые структуры

После нападения на подмосковный компьютерный клуб завели дело

В Подмосковье следователи завели дело после нападения на компьютерный клуб

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье следователи завели уголовное дело по статье о покушении после нападения на компьютерный клуб во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемым по этому делу проходит 34–летний местный житель. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что вечером 25 марта в подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. Сначала он напал на иностранца у входа, затем прошел в заведение и ударил ножом еще двоих подростков. Потерпевшим незамедлительно оказали экстренную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      Европейская страна задумалась о новых запретах на поставки из России

      Во Франции призвали демилитаризировать Украину для мира

      Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

      Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал

      Черчесову предложили возглавить иностранную сборную

      Врач назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами

      Лукашенко назвал полной дурью слова о планах России напасть на Запад

      Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

      Лавров заявил о провокации Западом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше