После нападения на подмосковный компьютерный клуб завели дело

В Подмосковье следователи завели дело после нападения на компьютерный клуб

В Подмосковье следователи завели уголовное дело по статье о покушении после нападения на компьютерный клуб во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемым по этому делу проходит 34–летний местный житель. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что вечером 25 марта в подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. Сначала он напал на иностранца у входа, затем прошел в заведение и ударил ножом еще двоих подростков. Потерпевшим незамедлительно оказали экстренную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.