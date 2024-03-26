Появилась информация о концерте Пугачевой в честь 75-летия

Композитор Мисин: Пугачева готовится дать концерт в честь своего 75-летия

Появилась информация о концерте эстрадной певицы Аллы Пугачевой в честь своего 75-летия. Об этом сообщил ее друг, композитор Андрей Мисин в разговоре с «Экспресс газетой».

Собеседник издания рассказал, что разговаривал с артисткой совсем недавно. В беседе с композитором исполнительница поделилась планами дать большой концерт, приуроченный к юбилею, вероятно, в Израиле. Мисин добавил, что звезда хочет ненадолго вернуться к зрителю.

«Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют. Но она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет. Воспитанием Гарри и Лизы (младших детей Пугачевой, — прим. «Ленты.ру») не только сама занимается, там еще и няни с помощниками», — рассказал композитор.

Ранее друг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, гитарист Александр Левшин, который проработал с ней 30 лет, объяснил резкие высказывания исполнительницы в адрес артиста Стаса Михайлова.