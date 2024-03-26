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09:46, 26 марта 2024Россия

Появились подробности о разборе завалов в «Крокусе» после теракта

Под завалами в «Крокусе» могут находиться останки нескольких десятков человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Под завалами зрительного зала «Крокус Сити Холла» в Московской области могут находиться останки нескольких десятков человек. Такие подробности появились в Telegram-канале Baza.

По сведениям издания, участники разбора завалов отметили, что опознать жертв теракта будет тяжело из-за высокой температуры пожара.

Как выяснила Baza, фрагменты останков уже практически не находят — максимум зубы. Эксперты допустили, что из-за высокой температуры в эпицентре пожара часть тел могла не сохраниться вовсе.

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До этого Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокуса» возросло почти вдвое — до 360 человек.

По официальным данным, представленным главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, жертвами теракта в Подмосковье стали 139 человек, еще 182 человека пострадали.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они стреляли в холле и зале, а затем подожгли и скрылись на автомобиле.

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      Анна Щербакова
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