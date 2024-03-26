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00:25, 26 марта 2024Россия

Песков высказался об уехавших из страны россиянах

Песков: Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские граждане, уехавшие из страны и переметнувшиеся на сторону врага, не будут хорошо приняты на Родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, некоторые из уехавших россиян «буквально встали на позиции врага своей страны». «Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно», — высказался представитель Кремля.

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина о предателях, которые берут в руки оружие и начинают воевать против родной страны. «И которых надо уничтожать, потому что они сейчас — наши враги», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут.

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      Марина Совина
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