Песков высказался об уехавших из страны россиянах

Песков: Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага

Российские граждане, уехавшие из страны и переметнувшиеся на сторону врага, не будут хорошо приняты на Родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, некоторые из уехавших россиян «буквально встали на позиции врага своей страны». «Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно», — высказался представитель Кремля.

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина о предателях, которые берут в руки оружие и начинают воевать против родной страны. «И которых надо уничтожать, потому что они сейчас — наши враги», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут.