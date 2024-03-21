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19:19, 21 марта 2024Россия

Песков порассуждал об уехавших и вставших на позицию врага гражданах

Дмитрий Песков: тех, кто уехал и встал на позицию врага, в России не ждут

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Аргументы и факты».

Он напомнил, про высказывание президента России Владимира Путина об уехавших гражданах.

«Среди несогласных, есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — пояснил он.

Еще в сентябре 2023 года Путин ответил на вопрос об уехавших из страны гражданах.

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