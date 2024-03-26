Предотвращение теракта в российском пункте приема гумпомощи попало на видео

ФСБ показала видео предотвращения теракта в пункте приема гумпомощи под Самарой

ФСБ показала видео предотвращения теракта в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Запись публикует ТАСС.

На первых кадрах видно, как мужчина в светлое время суток забирает у водителя машины сверток. Последующая съемка осуществлялась ночью — видны вооруженные силовики, которые требуют мужчину поднять руки. У него в руках замечают неизвестный предмет и требуют его открыть. После этого раздается взрыв — мужчина совершил самоподрыв.