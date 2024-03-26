Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 26 марта 2024Силовые структуры

Предотвращение теракта в российском пункте приема гумпомощи попало на видео

ФСБ показала видео предотвращения теракта в пункте приема гумпомощи под Самарой

ФСБ показала видео предотвращения теракта в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Запись публикует ТАСС.

На первых кадрах видно, как мужчина в светлое время суток забирает у водителя машины сверток. Последующая съемка осуществлялась ночью — видны вооруженные силовики, которые требуют мужчину поднять руки. У него в руках замечают неизвестный предмет и требуют его открыть. После этого раздается взрыв — мужчина совершил самоподрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      В Подмосковье уточнили число пострадавших после теракта в «Крокусе»

      Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ

      Предотвращение теракта в российском пункте приема гумпомощи попало на видео

      Россияне застряли в аэропорту почти на сутки по вине Китая

      Рогов высказался о восстановлении ДнепроГЭС

      В ЛДПР ответили на информацию о лишении Кологривого роли Жириновского

      Установлен владелец перехваченной в Петербурге рекордной партии кокаина

      В Госдуме придумали новый повод для передачи бизнеса государству

      В российском регионе пожаловались на москвичей из-за нехватки одного продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше