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11:43, 26 марта 2024Силовые структуры

Приговор Митволя оставили без изменений

В Красноярске суд оставил без изменений приговор Олегу Митволю

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске суд оставили без изменений приговор бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Митволя хотел оспорить наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года и смягчить его.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года.

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