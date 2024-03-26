Приговор Митволя оставили без изменений

В Красноярске суд оставил без изменений приговор Олегу Митволю

В Красноярске суд оставили без изменений приговор бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Митволя хотел оспорить наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года и смягчить его.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года.