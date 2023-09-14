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13:09, 14 сентября 2023Силовые структуры

Митволя осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро

Суд признал Митволя виновным в хищении 900 млн руб и дал 4,5 года
Начало событий в новости За время нахождения в СИЗО у Митволя украли все деньги

Фото: Григорий Накалюжный / Коммерсантъ

Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего главу Росприроднадзора Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он осужден на 4,5 года лишения свободы.

На слушаниях в особом порядке Митволь подтвердил свое признание вины и рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него появились во время пребывания в СИЗО. Еще он пожаловался, что у него украли все не арестованные деньги и имущество. Кроме того, неизвестные покушались на его семью.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

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    Любовь Ширижик
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