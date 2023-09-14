Митволь намерен обжаловать приговор суда за хищения при строительстве метро

Митволь намерен обжаловать решение суда, приговорившего его к 4,5 года колонии

Начало событий в новости Митволя осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что не согласен с решением суда, отправившего его в колонию на 4,5 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-чиновник намерен обжаловать приговор.

Ранее Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Ему дали четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

В свою очередь, Митволь на слушаниях в особом порядке подтвердил свое признание вины и рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него появились во время нахождения в СИЗО. Кроме того, он заявил, что у него украли все неарестованные деньги и имущество, а неизвестные покушались на его семью.

