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08:39, 14 сентября 2023Силовые структуры

На суде Митволь подтвердил признание вины по делу о хищении

На суде в Красноярске обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во время заседания суда бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Иван Иванов спросил Митволя, согласен ли он с предъявленным обвинением. Политик заявил, что согласен. «Да, согласен», — сказал Митволь.

Его обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

14 сентября Железнодорожный районный суд начал рассматривать это дело в особом порядке. 1 сентября уже сообщалось, что Митволь признал вину.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение.

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