Митволь признал вину по делу о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.
Дело рассмотрят в особом порядке. Оно уже поступило в Железнодорожный суд города.
Митволя обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.
О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение.