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09:45, 1 сентября 2023Силовые структуры

Митволь признал вину по делу о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей

Олег Митволь признал вину по делу о хищении выделенных на метро 900 млн руб.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассмотрят в особом порядке. Оно уже поступило в Железнодорожный суд города.

Митволя обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение.

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    Илона Палей
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