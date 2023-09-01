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09:17, 1 сентября 2023Силовые структуры

Дело Митволя о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей передали в суд

Дело Митволя о хищении выделенных на метро 900 млн рублей передали в суд
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уголовное дело бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро, передали в Железнодорожный суд Красноярска. Об этом сообщает «Коммерсант».

Митволя будут судить по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение, что автоматически означает признание подсудимым своей вины.

Олег Митволь — российский политик, общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Был председателем центрального совета партии «Альянс зеленых — народная партия». В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярской подземки, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.

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    Илона Палей
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