За время нахождения в СИЗО у Митволя украли все деньги

Митволь рассказал о покушении на жену и похищении всех не арестованных денег

В ходе заседания суда бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь рассказал, что за время нахождения в СИЗО он четыре раза стал потерпевшим по уголовным делам. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Железнодорожного районного суда Красноярска.

У политика украли все не арестованные деньги, а также пытались похитить его имущество. Неизвестные совершили покушение на его семью — пытались сбросить с дороги автомобиль с его женой и ребенком. Митволь заявил, что не понимает, кто это делает.

Ранее он ходатайствовал о проведении закрытого заседания из соображений безопасности своей семьи, однако суд отказал ему. Вину обвиняемый признал.

Митволя обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Его задержали в 2022 году. По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

17 июля полиция Красноярска задержала в центре города двоих юристов, которые вымогали у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 миллионов рублей, обещая взамен лояльность суда и прокуратуры.

6 сентября в Ярославской области полиция задержала бывшую бухгалтершу Митволя по подозрению в хищении у него более 136 миллионов рублей. До 22 октября ее взяли под стражу.

