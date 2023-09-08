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11:41, 8 сентября 2023Силовые структуры

Похитившую со счета Митволя в Дубае 136 миллионов рублей взяли под стражу

В Красноярске суд арестовал подозреваемую в краже 136 млн руб. у Митволя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Красноярска арестовал бухгалтера Елену Магомедселимову, подозреваемую в краже со счета экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя в банке Дубая в ОАЭ более 136 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 22 октября.

Женщину задержали полицейские 6 сентября в Ярославле и доставили в Красноярск. По данным МВД, она предъявила в банк поддельную доверенность, якобы дающую право на операции со счетами Митволя.

17 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по заявлению Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Олег Митволь в настоящее время содержится под стражей по уголовному делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Он был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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