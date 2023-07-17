В российском регионе задержали вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей юристов

«112»: в Красноярске задержали юристов, которые вымогали у Олега Митволя 100 млн рублей

Полиция Красноярска задержала в центре города двоих юристов, которые вымогали у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 миллионов рублей, обещая взамен лояльность суда и прокуратуры. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчин взяли с поличным при передаче части суммы. В отношении них возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. В мае ФСБ завершила расследование этого дела.