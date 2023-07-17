Полиция начала расследование после вымогательства миллионов рублей у Митволя
Следователи МВД возбудили уголовное дело в связи вымогательством 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ведомства.
Расследование ведется по статье о покушении на мошенничество.
Ранее 17 июля стало известно о задержании в Красноярске двух юристов, которые требовали деньги у Митволя, возглавляющего компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Взамен вымогатели обещали ему лояльность суда и прокуратуры. Мужчин взяли с поличным при передаче части суммы.
Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.
После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. В мае ФСБ завершила расследование этого дела.