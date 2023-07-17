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18:46, 17 июля 2023Силовые структуры

Полиция начала расследование после вымогательства миллионов рублей у Митволя

МВД возбудило дело о вымогательстве у Митволя 100 млн рублей, задержаны двое мужчин
Начало событий в новости В российском регионе задержали вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей юристов

Фото: wanida tubtawee / Shutterstock / Fotodom

Следователи МВД возбудили уголовное дело в связи вымогательством 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ведомства.

Расследование ведется по статье о покушении на мошенничество.

Ранее 17 июля стало известно о задержании в Красноярске двух юристов, которые требовали деньги у Митволя, возглавляющего компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Взамен вымогатели обещали ему лояльность суда и прокуратуры. Мужчин взяли с поличным при передаче части суммы.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. В мае ФСБ завершила расследование этого дела.

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    Любовь Ширижик
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