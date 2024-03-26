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00:04, 26 марта 2024Россия

Путин назвал цель планировавших теракт в «Крокусе»

Путин: планировавшие теракт хотели посеять панику, но встретили единение
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал цель тех, кто планировал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, они хотели посеять панику, но встретили единение общества, передает РИА Новости.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Он потребовал провести объективное расследование и найти заказчиков.

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      Марина Совина
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