Путин назвал цель планировавших теракт в «Крокусе»

Путин: планировавшие теракт хотели посеять панику, но встретили единение

Президент России Владимир Путин назвал цель тех, кто планировал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, они хотели посеять панику, но встретили единение общества, передает РИА Новости.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Он потребовал провести объективное расследование и найти заказчиков.

