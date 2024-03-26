Путин отметил мужественность прокуроров новых регионов России

Президент Путин отметил мужественность прокуроров из новых регионов России

Прокуроры из новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей — действуют очень мужественно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил это на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Президент поблагодарил прокурорский корпус России за добросовестный труд и принципиальность, а также за ответственный подход к реализации задач.

«Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях», — подчеркнул он.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. «Прошу (...) эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер», — сказал глава государства.