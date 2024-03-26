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21:13, 26 марта 2024Экономика

Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

Путин: необходимо максимально сократить число проверое бизнеса

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал максимально сократить число проверок бизнеса. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — сказал глава государства. Как заявил глава государства, Генпрокуратура должна последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни.

Во время выступления на коллегии Путин также заявил, что ни о какой деприватизации экономики России речи не идет. По словам президента, инициировать вмешательство прокуроров можно, лишь когда бизнес получили в собственность, нарушив закон, или используют активы во вред государства.

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      Марина Совина
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