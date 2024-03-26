Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

Путин: необходимо максимально сократить число проверое бизнеса

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал максимально сократить число проверок бизнеса. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — сказал глава государства. Как заявил глава государства, Генпрокуратура должна последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни.

Во время выступления на коллегии Путин также заявил, что ни о какой деприватизации экономики России речи не идет. По словам президента, инициировать вмешательство прокуроров можно, лишь когда бизнес получили в собственность, нарушив закон, или используют активы во вред государства.