Пять человек пострадали при взрыве газа в российском жилом доме

В Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в деревне Кушеево. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

По информации министерства, среди пострадавших трое детей. Причиной взрыва, по данным МЧС, стала разгерметизация газового котла. Впоследствии в жилом доме на улице Тагира Кусимова начался пожар.

«По информации дознавателя МЧС России, в доме проживала многодетная семья, отец находится на работе», — уточнили в МЧС. Там добавили, что пострадавших поместили в реанимацию.

Ранее в Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона.