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08:42, 26 марта 2024Россия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском жилом доме

В Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в деревне Кушеево. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

По информации министерства, среди пострадавших трое детей. Причиной взрыва, по данным МЧС, стала разгерметизация газового котла. Впоследствии в жилом доме на улице Тагира Кусимова начался пожар.

«По информации дознавателя МЧС России, в доме проживала многодетная семья, отец находится на работе», — уточнили в МЧС. Там добавили, что пострадавших поместили в реанимацию.

Ранее в Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона.

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      Анастасия Шейкина
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