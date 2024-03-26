Боевики после атаки на «Крокус» ехали в сторону Украины с превышением скорости

РИА Новости: боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч

После атаки на «Крокус» боевики ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, белый Renault зафиксировала дорожная камера на трассе М-3 «Украина» примерно в 70 километрах от столицы — в районе деревни Башкино Московской области. Эта трасса идет через Калугу и Брянск до госграницы с Украиной. Скорость машины в 21:08 составляла 141 км/ч при разрешенной 90 км/ч.

Ранее были перечислены нарушения ПДД, которые совершили исполнители теракта по пути к границе.

В ночь на 23 марта белый Renault Symbol обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Когда автомобиль не остановился, силовики отправились в погоню, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате правоохранители задержали четверых уроженцев Таджикистана, которых 25 марта арестовали на два месяца.