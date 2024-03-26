Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 26 марта 2024Россия

Перечислены нарушения исполнителями теракта в «Крокусе» ПДД по пути к границе

Mash: по пути к границе напавшие на «Крокус» террористы 6 раз превысили скорость

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По пути к границе исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» за час не менее шести раз превысили допустимую скорость автомобиля. Нарушения правил дорожного движения (ПДД) перечислил Mash в Telegram.

На кадрах с дорожных камер видно белый Renault Symbol, на котором скрывались террористы. Согласно снимкам, первое превышение на 27 километров в час зафиксировано в 20:43 в районе московской деревни Милорадово, а уже через минуту преступники превысили допустимый скоростной порог на 44 километра в час.

Возле Наро-Фоминска, по информации издания, террористы разогнались на 51 километра в час выше разрешенной скорости, после чего немного замедлились, однако все равно нарушили ПДД возле границы с Калужской областью. Последнее нарушение — превышение скорости на 20 километров в час — зафиксировано под Калугой. Общая сумма штрафов может составлять порядка четырех тысяч рублей.

Как пишет канал, в дальнейшем террористы снизили скорость, вероятно, чтобы не привлекать внимания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» на границе было подготовлено «окно», по которому они собирались пересечь границу в Брянской области, чтобы, по его словам, скрыться на Украине.

Материалы по теме:
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024

Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям. Кроме того, боевики подожгли здание, которое в результате частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, ранения получили до 360 человек.

В ночь на 23 марта белый Renault Symbol, на котором скрылись преступники, обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Когда автомобиль не остановился, силовики отправились в погоню, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате правоохранители задержали четверых уроженцев Таджикистана, которых 25 марта арестовали на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

      Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

      Россиян предупредили о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

      Посольство Венгрии заподозрили в укрывательстве экс-президента Бразилии

      Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

      Регина Тодоренко показала искривленную спину на фото

      Директор ФСБ заявил о сохранении террористической угрозы в России

      Россиянка бесплатно жила и питалась на Бали и была выслана на родину

      30-летний учитель пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

      Директор ФСБ заявил о связи СБУ и ИГИЛ в подготовке нападения на «Крокус»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше