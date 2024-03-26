Перечислены нарушения исполнителями теракта в «Крокусе» ПДД по пути к границе

Mash: по пути к границе напавшие на «Крокус» террористы 6 раз превысили скорость

По пути к границе исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» за час не менее шести раз превысили допустимую скорость автомобиля. Нарушения правил дорожного движения (ПДД) перечислил Mash в Telegram.

На кадрах с дорожных камер видно белый Renault Symbol, на котором скрывались террористы. Согласно снимкам, первое превышение на 27 километров в час зафиксировано в 20:43 в районе московской деревни Милорадово, а уже через минуту преступники превысили допустимый скоростной порог на 44 километра в час.

Возле Наро-Фоминска, по информации издания, террористы разогнались на 51 километра в час выше разрешенной скорости, после чего немного замедлились, однако все равно нарушили ПДД возле границы с Калужской областью. Последнее нарушение — превышение скорости на 20 километров в час — зафиксировано под Калугой. Общая сумма штрафов может составлять порядка четырех тысяч рублей.

Как пишет канал, в дальнейшем террористы снизили скорость, вероятно, чтобы не привлекать внимания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» на границе было подготовлено «окно», по которому они собирались пересечь границу в Брянской области, чтобы, по его словам, скрыться на Украине.

Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям. Кроме того, боевики подожгли здание, которое в результате частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, ранения получили до 360 человек.

В ночь на 23 марта белый Renault Symbol, на котором скрылись преступники, обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Когда автомобиль не остановился, силовики отправились в погоню, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате правоохранители задержали четверых уроженцев Таджикистана, которых 25 марта арестовали на два месяца.