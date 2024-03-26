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14:55, 26 марта 2024Ценности

Регина Тодоренко показала искривленную спину на фото

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко раскрыла одну особенность своей внешности на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спинальный хирург Хава Чемурзиева ответила на вопрос одного из подписчиков, как принять свой внешний вид с искривленной спиной, которая не корректируется в том числе операционным путем. Доктор в качестве примера выложила снимок, где упомянутая выше звезда позирует в фиолетовом миди-платье, показывая подобное изменение позвоночника.

«На фото знаменитая телеведущая Регина Тодоренко демонстрирует свою неровную спину и прекрасную фигуру. Она живет активной жизнью, прекрасно выглядит и родила двоих детей. Ей сколиоз не помешал стать звездой ни физически, ни морально, а она такой же человек, как и вы», — заявила врач. В свою очередь, знаменитость репостнула данную публикацию в свой аккаунт.

В январе Регина Тодоренко также продемонстрировала естественную внешность на видео. Звезда показала крупным планом лицо без макияжа и с покраснениями, заявив, что у нее обгорела на солнце кожа.

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      Карина Черных
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