Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

Полежаева: рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу — вброс

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу в российских городах являются информационным вбросом, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева. Ее слова приводит ТАСС.

«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», — сказала Полежаева.

Она напомнила, что национально-культурные автономии узбеков и казахов России официально осудили теракт в «Крокусе»

О подобных рекомендациях накануне, 25 марта, писало издание Baza. Это связано с тем, что к выходцам из Таджикистана в настоящее время в российском обществе может возникнуть неприязнь из-за того, что граждане этой страны имеют непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».