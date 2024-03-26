Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:11, 26 марта 2024Россия

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

Полежаева: рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу — вброс
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу в российских городах являются информационным вбросом, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева. Ее слова приводит ТАСС.

«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», — сказала Полежаева.

Она напомнила, что национально-культурные автономии узбеков и казахов России официально осудили теракт в «Крокусе»

О подобных рекомендациях накануне, 25 марта, писало издание Baza. Это связано с тем, что к выходцам из Таджикистана в настоящее время в российском обществе может возникнуть неприязнь из-за того, что граждане этой страны имеют непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

      На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

      В Сумской области произошел взрыв

      Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

      В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

      В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

      Испанский патруль сопроводил российские корабли

      Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше