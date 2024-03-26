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12:07, 26 марта 2024Бывший СССР

Рогов высказался о восстановлении ДнепроГЭС

Рогов: Россия восстановит ДнепроГЭС после взятия под контроль Запорожья

Фото: Press service of the General Prosecutor's Office of Ukraine / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о восстановлении Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), поврежденной в результате ночной атаки 22 марта. Он предположил в разговоре с РИА Новости, что заняться ремонтом энергетического объекта после взятия под контроль Запорожья может Россия.

«Украинской стороне не стоит переживать. ДнепроГЭС обязательно будет восстановлена. И восстановлена именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами», — передаются в публикации слова Рогова.

Он отметил, что Вооруженные силы России наносили удары по объекту точечно, стремясь нарушить энергетический контур исключительно военных объектов Запорожья. По словам Рогова, с ресурсами, которые есть в распоряжении Москвы, ввести станцию обратно в эксплуатацию российским специалистам не составит никакого труда.

Ранее о сроках восстановления работы ДнепроГЭС высказались на Украине. По словам директора энергетической компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, ремонт объекта может занять годы.

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      Глеб Палехов
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