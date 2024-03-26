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13:22, 26 марта 2024Россия

Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным объектам Украины

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотниками успешно поражены центры принятия решений, объекты Службы безопасности Украины (СБУ), предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации бойцов Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты», — констатировал Конашенков.

Помимо этого, российская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 114 районах зоны специальной военной операции.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с января по 20 марта 2024 года Украина потеряла в зоне проведения спецоперации более 71 тысячи человек, а также 11 тысяч единиц вооружения. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что эти показатели в три раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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      Сергей Истомин
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