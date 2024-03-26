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12:25, 26 марта 2024Среда обитания

Россиян предостерегли от выращивания ряда грибов на даче

Юрист Коломийцев: выращивание псилоцибиновых грибов на даче чревато штрафом

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За выращивание определенных грибов на участке можно получить штраф или даже тюремный срок. От культивирования ряда представителей этого царства россиян предостерег юрист Сергей Коломийцев в разговоре с aif.ru.

Эксперт напомнил, что с февраля 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое внесло изменения в перечень растений «содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры», однако применительно к грибам формулировка не претерпела изменений. В соответствии с документом, на даче запрещено выращивать грибы любого вида, которые содержат псилоцибин и(или) псилоцин. В их число входят: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая и псилоциба окаймленная. Их культивирование на участке чревато уголовной ответственностью по статье 231 УК РФ — нарушителю выпишут штраф до 300 тысяч рублей либо отправят в тюрьму на срок до двух лет.

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Коломийцев также предупредил, что наказание может последовать даже за выращивание разрешенных законом грибов, в том числе шампиньонов и шиитаке. Он отметил, что культивирование грибов — специфический процесс, который может доставлять дискомфорт окружающим, например, в виде неприятного запаха или нарушения общественного водо- и электроснабжения, если выращивание происходит в садовом товариществе. «В перечисленных случаях, если на вас поступит соответствующее заявление, вам придется нести наказание в рамках заявленного (но, конечно, доказанного) нарушения. А штрафы здесь могут варьироваться от двух до 20 тысяч рублей», — добавил юрист.

Днем ранее стало известно, что россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом и пометом.

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      Полина Кислицына
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