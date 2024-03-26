Россиян предостерегли от выращивания ряда грибов на даче

Юрист Коломийцев: выращивание псилоцибиновых грибов на даче чревато штрафом

За выращивание определенных грибов на участке можно получить штраф или даже тюремный срок. От культивирования ряда представителей этого царства россиян предостерег юрист Сергей Коломийцев в разговоре с aif.ru.

Эксперт напомнил, что с февраля 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое внесло изменения в перечень растений «содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры», однако применительно к грибам формулировка не претерпела изменений. В соответствии с документом, на даче запрещено выращивать грибы любого вида, которые содержат псилоцибин и(или) псилоцин. В их число входят: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая и псилоциба окаймленная. Их культивирование на участке чревато уголовной ответственностью по статье 231 УК РФ — нарушителю выпишут штраф до 300 тысяч рублей либо отправят в тюрьму на срок до двух лет.

Коломийцев также предупредил, что наказание может последовать даже за выращивание разрешенных законом грибов, в том числе шампиньонов и шиитаке. Он отметил, что культивирование грибов — специфический процесс, который может доставлять дискомфорт окружающим, например, в виде неприятного запаха или нарушения общественного водо- и электроснабжения, если выращивание происходит в садовом товариществе. «В перечисленных случаях, если на вас поступит соответствующее заявление, вам придется нести наказание в рамках заявленного (но, конечно, доказанного) нарушения. А штрафы здесь могут варьироваться от двух до 20 тысяч рублей», — добавил юрист.

Днем ранее стало известно, что россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом и пометом.