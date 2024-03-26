Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за дождей

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности сообщили в местном МЧС.

По данным ведомства, в течение суток 26 марта из-за Балканского циклона на полуострове будут идти дожди. В центре и на востоке они будут очень сильными, а в горах пройдет мокрый снег.

Ветер достигнет скорости 22-27 метров в секунду, а на южном берегу и в горах — 30-35 метров в секунду. Спасатели предупредили, что при такой погоде повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Жителям региона и туристам посоветовали не гулять в лесу и горах, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также от поездок по автодорогам.

Штормовое предупреждение также объявляли в Краснодарском крае из-за риска пожаров. В МЧС призвали гостей региона не разводить открытый огонь на природе.