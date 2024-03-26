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11:03, 26 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за дождей и смерчей

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за плохой погоды. О надвигающейся на туристический курорт опасности сообщили в администрации города.

Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи в течение 26 марта, а также ночью и утром 27 марта. Ветер достигнет скорости 20-23 километров в час. В горах в это время пройдет мокрый снег, а на высоте от 1500 метров будет риск схода лавин.

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В администрации города предупредили, что на участке Магри — Веселое возникнет опасность формирования смерчей над морем. Со второй половины дня 26 марта в этом районе поднимутся волны выше четырех метров.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности», — сказано в публикации. Людям посоветовали воздержаться от походов в горы и отдыха у моря, а также не оставлять машины под деревьями.

Непогода также ожидается в Крыму. Из-за Балканского циклона на полуострове пройдут дожди с сильными ветрами, а в горах будет идти мокрый снег.

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      Мария Борисова
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