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17:06, 26 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в аэропортах

Мошенник в аэропорту Москвы предложил россиянке оформить кредит и обворовал ее

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Злоумышленник в московском аэропорту Домодедово, представившись сотрудником банка, предложил россиянке оформить кредит и обворовал ее. О новом способе мошенничества в воздушных гаванях предупредил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 43-летняя Ольга приехала в Домодедово за несколько часов до рейса, прошла регистрацию и отправилась в зал ожидания. Там к ней подошел мошенник с бейджем одного из российских банков и предложил оформить кредитную карту.

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Как пишет издание, сначала женщина отказалась, но потом все же передумала. Молодой человек начал заниматься якобы оформлением карты, но через несколько минут сообщил, что в кредите ей отказано. Ольга не предала этому значения и пошла на посадку в самолет.

Через несколько часов туристка получила сообщение, что кредитная карта все же была оформлена. Россиянка позвонила в банк, где ей рассказали о попытке неизвестного лица вывести с ее счета 150 тысяч рублей. Однако всю сумму украсть преступнику не удалось: перевести получилось только 15 тысяч рублей, уточняет Telegram-канал.

В марте российских туристов также предупредили о новом способе мошенничества с телефонами марки Apple в аэропорту Дубая. Соотечественникам предлагают плату в размере около трех тысяч рублей за переправку смартфонов в Россию.

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      Марина Черняк
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