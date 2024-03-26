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12:59, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанном с терактом в «Крокусе» мошенничестве

Роскачество: мошенники могут использовать имена пострадавших в «Крокусе»

Фото: freestocks / Unsplash

Злоумышленники могут использовать имена и другие данные пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы создавать поддельные аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые будут присвоены мошенниками», — предупредил россиян специалист.

Он подчеркнул, что публикация списка пострадавших во время теракта упростила задачу злоумышленникам, охотящимся за чужими деньгами. Адресаты, получившие сообщение со страницы с именем жертвы теракта, могут найти человека с такими данными в списках пострадавших. Это увеличивает риск того, что пользователи переведут деньги мошенникам.

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В Роскачестве посоветовали россиянам, получившим сообщения с подобной просьбой, не торопиться переводить деньги, несмотря на требования сделать это срочно. В частности, эксперт порекомендовал обращать внимание на адрес отправления денег. Он заявил, что не стоит отправлять средства по номеру телефона или на карту. Также Кузьменко подчеркнул, что при отправке денег в благотворительный фонд или на благотворительный счет нужно убедиться в достоверности данных.

22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Они вели огонь по посетителям концерта группы «Пикник» в холле и концертном зале, а также подожгли здание. Площадь пожара составила 12,9 тысячи квадратных метра.

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